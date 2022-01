Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Tresor

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (25.01.), in der Zeit von 17:30 bis 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hindenburgstraße in Büderich. Über das Flachdach eines Anbaus waren Unbekannte an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt und hatten es aufgebrochen. Die Einbrecher beschränkten sich bei der Suche nach Wertsachen auf das Obergeschoss und erbeuteten einen Kleintresor. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter den Safe aus dem Fenster und transportierten ihn anschließend ab. Hinweise auf die Unbekannten und mögliche Transportmittel liegen derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Ausschließlich zertifizierte Wertbehältnisse garantieren Ihnen Sicherheit. Um den Bedingungen vieler Versicherer zu entsprechen, müssen frei stehende Wertbehältnisse im privaten Bereich ein Gewicht von mindestens 200 Kilogramm aufweisen und sind unter 1000 Kilogramm gemäß den Herstellerangaben zu verankern. Tipp: Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kriminalpolizei beraten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell