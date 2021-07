Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 07.07.2021 ereignete sich um 16:59 Uhr auf der K 16 in der Gemarkung Minfeld ein schwerer Motorradunfall. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 50- jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki auf der K 16 in Richtung Minfeld. Der Motorradfahrer wollte einen vorausfahrenden PKW überholen und stieß beim Beginn des Überholvorganges frontal gegen einen entgegenkommenden PKW. Warum der überholende Motorradfahrer das entgegenkommende Auto offensichtlich übersah und den Überholvorgang begann ist derzeit noch unklar. Es kam zum schweren Zusammenstoß, der Motorradfahrer blieb schwerst verletzt im angrenzenden Grünstreifen liegen und musste von anwesenden Ersthelfern versorgt werden. Er wurde nach Übernahme durch den Rettungsdienst mit Notarzt per Helikopter in ein Krankenhaus in Offenburg geflogen. Die K 16 musste aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen für 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Wörth war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell