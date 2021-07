Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Gestern wurden in Germersheim zwei Laserkontrollen durchgeführt. Zuerst überwachten die Beamten den Verkehr in der Straße "An Fronte Beckers". Dort waren insgesamt 13 Autofahrer zu schnell unterwegs, vier waren nicht angeschnallt und ein Fahrradfahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle "Am Unkenfunk" waren auch 13 Autofahrer zu schnell. Zudem konnten auch hier zwei davon ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell