Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 18 Jahre alter Rennradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Edenkoben (ots)

In der Radeburger Straße kam es am Dienstagabend (06.07.2021, 20.30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18 Jahre alter Rennradfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Radeburger Straße nach links in die Poststraße abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, über das Fahrzeug geschleudert. Mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie Thorax- und Rückenverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Polizei appelliert: Ein Helm ist ein lebensrettender Kopfschutz. Bei einem Unfall oder schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

