Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210428-1-pdnms Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Wasbek

Wasbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 27.04.2021 gegen 12.35 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wasbek, bei dem zwei 18 und 22 jährige Männer in einem VW Golf schwer verletzt wurden, beide kamen mit Kopfverletzungen ins FEK Neumünster.

Die beiden Männer waren mit ihrem VW Golf auf dem Krusenhofer Weg Richtung stadtauswärts unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und nach links von der Fahrbahn abkamen. Dort kollidierte der 18 jährige Fahrer mit einem Baum.

Ermittlungen ergaben, dass der 18 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, muss eine entnommene Blutprobe klären.

Bei dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Neben der Polizei war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Wasbek am Unfallort.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell