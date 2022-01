Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Neuss (ots)

Am Montagabend (24.01.), gegen 18:40 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Vollbrand einer Wohnung am Grillparzerweg in Norf.

Die 26 Jahre alte Wohnungsinhaberin und der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend.

Die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde nach den Löscharbeiten der Feuerwehr durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt.

Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Spezialisten des Kriminalkommissariats 11 geführt.

