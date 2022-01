Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen erneut zwei hochwertige Fahrzeuge in Meerbusch

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Dienstag (25.01.), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (26.01.), 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Geländewagen vom Typ Range Rover Sport. Das Fahrzeug war am Sperberweg in Ilverich abgestellt und hatte das Kennzeichen NE-AT 193.

Ebenfalls in der Zeit von Dienstag (25.01.), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (26.01.), 09:30 Uhr, entwendeten Autodiebe eine weiße Limousine vom Typ Mercedes-Benz E 300. Der Wagen war an der Straße "Kaldenberg" in Lank-Latum geparkt und hatte das Kennzeichen NE-BC 51.

Die Ermittler der Kripo prüfen auch Zusammenhänge mit vorausgegangenen Taten am 21./22.01. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5129687) und 24.01. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5128751).

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell