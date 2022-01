Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 15.01.2022, um 01:30 Uhr, befanden sich zwei streitende Männer in der Wormser Straße in Frankenthal. Da einer der beiden in Schlangenlinien Fahrrad fuhr und drohte zu stürzen, wurden beide einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest des 29-jährigen Fahrradfahrers aus Frankenthal ergab einen Wert von 2,82 Promille. Dem 29-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

