POL-HL: PDHL-OH-Weißenhäuser Strand-Seestraße/ Polizisten nutzen Dienstwaffe gegen Angreifer

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Am gestrigen Dienstag (06.07.) wurde zur Mittagszeit von Passanten mitgeteilt, dass eine männliche mit einer Camping-Axt bewaffnete Person in Weißenhäuser Strand Passanten bedroht und offenbar Sachbeschädigungen an mehreren Pkw verübt habe. Daraufhin wurden zwei Streifenwagenbesatzungen an den Einsatzort geschickt. Der mehrfachen Aufforderung, die Camping-Axt auf den Boden zu legen, kam der 33-jährige Mann nicht nach. Daraufhin wurde von einem Beamten ein Warnschuss abgegeben. Trotzdem legte der Mann die Camping-Axt nicht auf den Boden. Der Einsatz von Pfefferspray führte ebenfalls nicht zum Erfolg. Als der Tatverdächtige nun mit erhobener Axt und drohender Haltung auf eine Polizeibeamtin zuging, gab diese einen Schuss ab, welcher den Oberschenkel des Angreifers traf. Die Verletzung war nicht lebensgefährlich. Der 33-jährige wurde vorläufig festgenommen und nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da der Angreifer deutliche psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er nach Vorstellung bei einer Amtsärztin des Kreises im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingewiesen. Die am Einsatz beteiligten Beamten:innen werden betreut. Die Kommissariate 1 (K1/Kapitaldelikte) und 6 (K6/Kriminaltechnik) waren am Einsatzort. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 1 und der Lübecker Staatsanwaltschaft geführt. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Lübecker Staatsanwaltschaft.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

