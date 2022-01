Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am 13.01.2022, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Burgstraße. Hierbei beschädigte er beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer fuhr noch zu einem in der Nähe gelegenen Geschäft in der Speyerer Straße und schaute sich dort seinen PKW nach einem möglichen Schaden an. Hier wurde er durch einen Unfallzeugen auf den von ihm verursachten Schaden an dem geparkten PKW aufmerksam gemacht, sodass der 32-Jährige wieder zu der Unfallstelle fuhr. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,3 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem 32-Jährigen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

