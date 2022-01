Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gemeinschaftskeller

Speyer (ots)

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen 12.01.2022, 20 Uhr, bis zum 13.01.2022, 11 Uhr, mehrere Türen zu Kellerabteilen eines Gemeinschaftskellers in einem Mehrfamilienhaus im Florhof auf. Bereits am 22.12.2021 wurde dort eine gleichgelagerte Tat festgestellt. Eine Feststellung etwaiger Altschäden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sodass zur Schadenshöhe der aktuellen Tat bislang keine Auskünfte möglich sind.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

