Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen E-Roller und PKW

Ludwigshafen (ots)

Ein 38-jähriger Speyerer befuhr am 13.01.2022 um 21:15 Uhr die Landauer Straße mit seinem E-Roller in Richtung Römerberg und wurde dabei von der Fahrerin eines PKW übersehen, welcher aus der Karolingerstraße nach rechts auf die Landauer Straße abbog. Durch den Zusammenstoß kam der 38-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht am linken Bein und am rechten Arm, sodass er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Außenspiegel des PKW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Am E-Roller entstand kein Sachschaden.

