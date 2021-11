Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Pkw-Außenspiegel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht von Montag auf Dienstag (2.11.) haben bisher Unbekannte im Bereich der Innenstadt mehrere Außenspiegel von Autos der Marke Mercedes entwendet. Insgesamt acht Fahrzeughalter erstatteten gestern Anzeige, da ihre Pkw entsprechende Beschädigungen an den Außenspiegeln aufwiesen. Die Taten ereigneten sich im Sattlerweg, im Westring und der Drechselstraße. Der oder die unbekannten Täter entfernten gezielt das Spiegelglas aus den Außenspiegeln. Der Schaden insgesamt liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

