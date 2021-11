Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen in Fitnesscenter ein

Bünde (ots)

(eh/um) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Holzhauser Straße ein. Die Tat geschah in der Nacht zum Sonntag (31.10.). Angestellte bemerkten ein eingeschlagenes Fenster am Morgen, als sie gegen 08:00 Uhr das Studio öffneten. In einer Umkleidekabine lagen Splitter eines eingeschlagenen Fensters auf dem Boden. Die Einbrecher ließen aus bislang ungeklärten Gründen von der weiteren Tatausführung ab, so dass es bei einem Versuch blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell