Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Aufmerksamen Zeugen fiel am Sonntag (31.10.), gegen 8.30 Uhr auf, dass mehrere Baustellencontainer am Espelweg beschädigt waren. Insgesamt vier Container eines Bauunternehmens, die sich auf dem Gelände eines Neubaus befinden, wiesen massive Beschädigungen auf: Der oder die unbekannten Täter brachen demnach die Vorhängeschlösser von drei Containern auf. Der vierte Container wies zwar ähnliche Beschädigungen auf, jedoch hielt die Tür der Gewalteinwirkung stand. Aus dem Inneren der aufgebrochenen Container wurden mehrere hochpreisige Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Letztmalig waren am Freitag, um etwa 18.00 Uhr Mitarbeiter des Bauunternehmens auf der Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt waren die Container-Schlösser noch intakt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell