Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Haustürbetrug - Falscher Scherenschleifer unterwegs

Herford (ots)

(um) Gestern Nachmittag war in Herford ein betrügerischer Scheren- und Messerschleifer in einem Wohngebiet an der Wiesestraße unterwegs. Der bislang unbekannten Täter bot an, die im Haushalt benötigten Messer und Scheren zu schleifen. In zwei Fällen sind überteuerte Preise bei älteren Damen ergaunert worden. Zu guter letzt stellten die Geschädigten am Ende fest, dass die Messer garnicht geschärft wurden. Der etwa 180 cm große kräftige Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr vor Ort anzutreffen. Die Polizei geht von einem ergaunerten "Stundenlohn" von etwa 120.- Euro aus und nimmte ein Strafverfahren wegen Betruges an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell