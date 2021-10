Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 54-jährige Frau aus Bünde fuhr am Dienstag (26.10.), um 17.50 Uhr mit ihrem Kia auf der Ahler Straße in Richtung Osnabrücker Straße, um stadteinwärts in diese abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 20-jährige Mellerin mit ihrem VW die Osnabrücker Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die 54-jährige ihr Auto beschleunigte, um in die Osnabrücker Straße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrerin leicht und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 2000 Euro.

