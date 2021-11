Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem - Radfahrer und Motorradfahrer stoßen zusammen

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hombergstraße und Holststraße verletzte sich am Freitag (29.10.) ein 57-jähriger Hiddenhauser schwer. Der Mann fuhr mit seinem Rennrad um etwa 14.20 Uhr auf der Holtstraße in Richtung Im Schiernholz. Gleichzeitig fuhr ein 27-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Motorrad auf der Hombergstraße in Fahrtrichtung Zum Bramschebach. Der 57-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Radfahrer auf einen angrenzenden Grünstreifen und verletzte sich dabei schwer. Nach einer notfallmedizinisches Erstversorgung vor Ort wurde der Hiddenhauser zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Motorradfahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell