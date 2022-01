Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Trekkingfahrrad mit Riemenantrieb

Neuss (ots)

In der Nacht von Mittwoch (26.01.), 20:00 Uhr, auf Donnerstag (27.01.), 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Obererft". Die Diebe brachen das Vorhängeschloss eines Lattenverschlages auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Kellerabteil. Beim Diebesgut handelt es sich um ein grünes Trekkingfahrrad vom Typ Kalkhoff Endeavour Lite 8 mit Nabenschaltung, einer 28 Zoll großen Bereifung und einer Rahmenhöhe von 55 Zentimetern. Das Besondere an dem Fahrrad, es verfügt nicht über eine Kette, sondern über einen Riemenantrieb.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, sodass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell