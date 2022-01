Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Brand an Telefonmast

Grevenbroich (ots)

Am Samstagmittag (29.01.), gegen 14:40 Uhr, ist die Polizei zu einem beschädigten Telefonmast in Grevenbroich - Mühlrath gerufen worden. An der Straße "Kottenkamp" hatten Unbeknnte offenbar an den Schaltkästen der Masten gezündelt. Beim Eintreffen der Beamten war die Kunststoffabdeckung durch das "Kokeln" beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Feuer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen (Telefon 02131 300-0)

