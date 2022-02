Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe im Supermarkt unterwegs - Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Dormagen (ots)

Am Dienstag (01.02.), zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr, hielt sich eine Seniorin in einem Supermarkt an der Kölner Straße in Dormagen auf. An der Kasse stellte sie fest, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Einkaufstasche befand. Offenbar wurde dieser von Taschendieben gestohlen.

Als sie ihre Debitkarte sperren ließ, bemerkte sie, dass es bereits eine Abbuchung eines dreistelligen Betrages gegeben hatte.

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 25 ermittelt nun. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Taschendiebstähle passieren schneller als man denkt. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Weitere Tipps wie Sie Taschendieben zuvor kommen können, finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe.

