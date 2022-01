Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Führerscheine nach Fahrten unter Alkoholeinfluss beschlagnahmt

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am zurückliegenden Wochenende werden zwei Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert, die vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatten. Am 29.01.2022, gegen 00:30 Uhr, wird auf der Borsigstraße in Alfeld ein 42 jähriger Alfelder mit seinem Fahrzeug angehalten. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von knapp 1,7 Promille. Am 30.01.22, gegen 00:20 Uhr, wird in Meimerhausen ein 33 Jahre alter Mann aus Garbsen mit seinem Pkw kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wird eine Atemalkoholkonzentration von 2 Promille gemessen. In beiden Fällen wird eine Blutentnahme angeordnet und die Führerscheine werden beschlagnahmt.

