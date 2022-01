Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssünder in Holle und Söhlde

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Holle/Söhlde (erb); Am 30.01.2022 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth zwei Verkehrsteilnehmer, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen 13:45 Uhr fiel den Polizisten in der Marktstraße in Holle ein 61-jähriger Grasdorfer als Führer eines Kleinkraftrades auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass er den notwendigen Führerschein für sein Gefährt nicht besaß. Wenig später geriet ein 26-Jähriger aus Salzgitter in den Fokus der Polizei, als er mit seinem PKW den Steinbrücker Weg in Söhlde befuhr. Er konnte den Beamten nur einen ausländischen Führerschein vorweisen, welcher ihn jedoch aufgrund seines bereits länger bestehenden Wohnsitzes im Inland nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland berechtigt. Beide Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

