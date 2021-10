Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei E-Scooter vor Stadthalle gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (9. Oktober 2021) zwischen 18:50 und 22:40 Uhr zwei E-Scooter entwendet, die vor der Stadthalle an der Straße Lohstätte abgestellt waren. Die beiden schwarzen Kleinstfahrzeuge der Marke Segway waren jeweils mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Sie trugen die Versicherungskennzeichen 626MBA und 518MBA. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der E-Scooter machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

