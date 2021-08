Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Resser-Mark

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 01:47 Uhr, traf eine 51-jährige Gelsenkirchenerin an der Kreuzung Oststraße/Burgsteinfurter Straße auf zwei ihr unbekannte Männer. Diese schlugen ihr unvermittelt in das Gesicht, würgten sie und rissen ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Im Anschluß entfernten sich die beiden unbekannten Täter über die Oststraße in Richtung Resse. Die GES wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 20-25 Jahre, 175cm-180cm gross, dunkel gekleidet, kurze, dunkele Haare, drei Tage Bart

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell