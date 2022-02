Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen hochwertigen Geländewagen mit schlüssellosem Zugangssystem - Schon einfache Maßnahmen können vor Diebstahl schützen

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Dienstag (01.02.), 23:30 Uhr, auf Mittwoch (02.02.), 04:00 Uhr, entwendeten Autodiebe einen schwarzen Geländewagen vom Typ Range Rover. Das Fahrzeug war an der Straße "Am Tanneneck" in Büderich abgestellt und hatte das Kennzeichen NE-EP 3007.

Wie es den Dieben möglich war, das Fahrzeug zu stehlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto war mit einem schlüssellosen Zugangssystem (Keyless-Go) ausgestattet. Bei solchen Fahrzeugen erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen.

Die Polizei rät: Legen Sie Ihren Autoschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhülle) ab. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance.

Die Kriminalpolizei prüft im Rahmen ihrer Ermittlungen Zusammenhänge mit weiteren Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge, die in den zurückliegenden Tagen in verschiedenen Meerbuscher Ortsteilen verübt wurden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Geländewagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell