Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zwei Autos kollidieren - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 28.01.2022, sind zwei Autos auf der K 6535 bei Rickenbach-Rüttehof kollidiert und alle drei Insassen leicht verletzt worden. Gegen 15:45 Uhr waren eine bergwärts in Richtung Rüttehof fahrende 37 Jahre alte Ford-Fahrerin und ein entgegenkommender gleichaltriger VW-Fahrer in einer Kurve zusammengestoßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Ford-Fahrerin nicht äußerst rechts gefahren sein. Neben den beiden Fahrern verletzte sich auch ein im VW mitfahrender 32 Jahre alter Mann leicht. Die Frau kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 70000 Euro liegen.

