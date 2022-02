Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte Täter brechen 12 Garagen auf

Schwerin (ots)

Zwölf Garagen mehrerer Firmen wurden in der Lomonossowstraße in Schwerin von bisher unbekannten Tatverdächtigen aufgebrochen. Bekannt wurde dies am Sonntag, dem 30.01.2022 durch den Angestellten einer geschädigten Firma.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde insbesondere Buntmetall im Wert von etwa 9.800 Euro entwendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Einbrüche. Wer hat Auffälligkeiten im Zeitraum vom 28.01.22 bis zum 30.01.22 beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell