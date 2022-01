Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Duo mit E-Scootern aus dem Verkehr gezogen

Schwerin (ots)

Gleich zwei Fahrer von E-Scootern fielen den Beamten in Schwerin am 28.1.2022 gegen 12.25 Uhr Am Grünen Tal auf.

Grund war das fehlende Versicherungskennzeichen an einem der beiden Fahrzeuge. Eine 39-jährige Schwerinerin hatte ihren E-Scooter ohne die hierfür notwendige Haftpflichtversicherung in Betrieb genommen. In der weiteren Kontrolle gewannen die Beamten den Verdacht, dass die Deutsche unter Drogeneinfluss stand. Bei ihrem 38-jährigen Begleiter, der auch mit einem E-Scooter unterwegs war, wurde ebenfalls ein Drogenvortest mit positivem Ergebnis durchgeführt.

Der Verkehrskontrolle folgten Durchsuchungen der Betroffenen, bei denen Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer gefunden wurden. Beide Tatverdächtige mussten anschließend zur Blutprobenentnahme. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

