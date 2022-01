Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

Am 29.01.2022 ab 11.00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt.

Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz setzte sich der Aufzug über die Graf-Schack-Allee und Schloßstraße in Richtung Mecklenburgstraße und Arsenalstraße/ Südufer Pfaffenteich in Bewegung. Von dort aus verlief der Aufzug weiter über die Wismarsche Straße, den Marienplatz und die Goethestraße, bis er an seinem Ausgangsort endete. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 900 Personen teil.

Parallel fand auf dem Bertha-Klingberg-Platz auch eine Protestversammlung zum oben genannten Aufzug statt. An dieser nahmen etwa 20 Personen teil.

Im Bereich des Marienplatzes kam es zu einer versuchten Störung des zuerst genannten Aufzuges, indem sich 5 Personen in Form einer Sitzblockade auf die Fahrbahn setzen wollten. Die Störung konnte von Polizeikräften schnell unterbunden werden, so dass es zu keiner nennenswerten Auswirkung auf das Versammlungsgeschehen kam.

Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wird in diesem Zusammenhang gefertigt.

Beide Versammlungen friedlich.

