Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 18.07.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Landwirtschaftliche Zugmaschine aufgebrochen

Ein auf einem Gehöft an der Straße Genfeld abgestellter Traktor der Marke "New Holland" wurde in der Zeit 16.07.2021, 16:00 Uhr - 17.07.2021, 13:00 Uhr aufgebrochen. Entwendet wurden das Lenksystem sowie ein Monitor.

