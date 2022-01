Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Nach einem Brand in Schwerin sind nach aktuellem Sachstand drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es heute gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz. Durch die Flammen und die Rauchentwicklung sind zwei Wohnungen beschädigt worden. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch Die Löscharbeiten ist eine weitere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen worden und ist zurzeit ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Aufgangs wurden evakuiert und blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 40.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell