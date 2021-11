Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol, Drogen, Unfallflucht

Niedermohr (ots)

Am Donnerstagmorgen verursacht der Fahrer eines unbesetzten Linienbusses in der Ortsstraße einen Verkehrsunfall indem er ein Straßenschild beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Bus reißt zudem die Ölwanne, was die Polizei unter anderem zu dem Verursacher führt. Da der 34-jährige Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss steht wird ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

