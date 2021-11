Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gartenhaus

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Gartenhaus in der Nähe des Seewoogs ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie der Besitzer am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Privatgelände verschafft und das Schloss des Gartenhauses aufgebrochen. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, welchen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

