POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Einbrüche im Mittelweg in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag, 6. September 2021, auf Dienstag, 7. September 2021, in gleich zwei Gebäude im Mittelweg in Nordenham ein.

In der Zeit von 21:00 Uhr bis 07:15 Uhr drangen die Täter gewaltsam durch die Tür in das Kirchengemeindehaus ein und verursachten einen Schaden von rund 300 Euro.

In der Zeit von 12:45 Uhr bis 06:45 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Blumengeschäftes und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft in diesem Zuge, ob ein die Taten in Zusammenhang stehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

