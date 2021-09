Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Müllcontainern in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. September 2021, gerieten gegen 19:20 Uhr mehrere Müllcontainer auf dem Schulgelände des Gymnasiums in der Raiffeisenstraße in Brand.

Die Kräfte von Polizei und Feuerwehr stellten zwei brennende Müllcontainer und drei brennende Mülleimer auf dem Schulhof fest.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee löschte das Feuer, sodass kein weiterer Schaden verursacht wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

