Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebstahl im Supermarkt

Braunschweig (ots)

Braunschweiger, Hannoversche Straße,

24.08.2021, 12.07 Uhr

Einer Braunschweigerin wurde das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet.

Eine 83-jährige Braunschweigerin war in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße einkaufen. Ihr Portemonnaie hatte sie in ihrer verschlossenen Handtasche verstaut. An der Kasse musste sie feststellen, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche zur Hälfte geöffnet war. Ihr Portemonnaie war verschwunden.

In letzter Zeit verzeichnete die Polizei einen Anstieg von gleich gelagerten Fällen.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Legen Sie ihre Handtasche nicht in den Einkaufswagen. Achten Sie auf verdächtige Personen in ihrer unmittelbaren Umgebung.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell