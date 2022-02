Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Audi A6 Kombi

Neuss (ots)

Eine schwarze Kombilimousine vom Typ Audi A6 entwendeten Autodiebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01./02.02.), in der Zeit zwischen 22:45 und 06:00 Uhr. Der Wagen war an der Lupinenstraße in Reuschenberg abgestellt und hatte das Kennzeichen HS-OJ 777.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell