POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Kleidung aus Altkleidercontainer entwendet (03.02.22)

Stockach (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, in einem von den Maltesern aufgestellten Altkleidercontainer am La-Roche-Platz herumgewühlt und Kleidung entwendet. Personen, die Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

