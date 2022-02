Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Beuren am Ried, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Garage (03.02.22)

Beuren am Ried (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 09 Uhr, ist es in der Bibertalstraße in Beuren am Ried zu einem versuchten Einbruch in eine Garage gekommen. Ein Unbekannter versuchte über eine hinter dem Haus über den Garten erreichbare Tür in die Garage zu gelangen. Durch den misslungenen Versuch die Tür mit Kraftaufwand aufzudrücken entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zu einem weiteren Einbruch vor wenigen Tagen mit Diebstahl mehrerer Motorsägen in unmittelbarer Nähe, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

