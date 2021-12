Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zigarettenautomat nach Explosion völlig zerstört in Rosbach

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 27.12.2021

Zigarettenautomat nach Explosion völlig zerstört Rosbach: Einen Zigarettenautomaten sprengten bislang Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (23.12.) auf Freitag (24.12.) in der Dieselstraße. Gegen 2.10 Uhr nahmen Zeugen einen lauten Knall wahr. Zwei Personen packten Zigarettenschachteln ein und flüchteten in einem älteren PKW in Richtung der Kreisstraße 11. Der Automat wurde bei der Explosion vollständig zerstört. Die beiden beobachteten Personen werden als schlank und etwa 170 - 175 cm groß beschrieben. Sie seien mit Winterjacken mit Kapuzen bekleidet gewesen. In den vergangenen Wochen kam es bereits schon mal zur Sprengung von Automaten in Rosbach und auch in Butzbach. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt unter anderem wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell