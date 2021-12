Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Streife hat richtigen Riecher + In Leitplanke geraten - Unfallfahrer ermittelt + Alufelgen gestohlen + Unfallflucht auf Landstraße - Polizei sucht Audi + Alkoholisiert in Drive-In aufgefallen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 23.12.2021

Büdingen: Streife hat richtigen Riecher

Polizeibeamte stoppten am Mittwochnachmittag in der Büdinger Kellergasse einen 51-Jährigen auf einem Motorroller, an welchem ein für ein anderes Fahrzeug ausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann verfügte nicht über die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, stand offenbar unter Drogeneinfluss. Neben Amphetamin und Haschisch hatte der 51-jährige auch ein Messer sowie ein wohl selbstgebautes Stichwerkzeug bei sich. Die Schutzleute stellten Drogen sowie Bewaffnung sicher und ließen den Roller abschleppen. Der Beschuldigte musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle.

(Folgemeldung) Büdingen: In Leitplanke geraten - Unfallfahrer ermittelt

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Bindsachsen und Büdingen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5106189 ) konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer inzwischen ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis, der zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ließ entsprechende Blutproben entnehmen. Bei dem ursprünglich gesuchten Fahrzeug handelte es sich tatsächlich um einen VW Golf.

Butzbach: Alufelgen gestohlen

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe den montierten Radsatz eines schwarzen Mercedes gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Reifen auf silberfarbenen 17-Zoll-Alufelgen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum zwischen 0 und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Haydnstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430 entgegen.

Bad Vilbel: Unfallflucht auf Landstraße - Polizei sucht Audi

Aktuell ermittelt die Polizei aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag zwischen Massenheim und Bad Vilbel. Gegen 15.30 Uhr wechselte in Höhe der Gottlieb-Daimler-Allee ein Audi A3 vom linken auf den rechten Fahrstreifen der L3008. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar den bereits auf der rechten Spur in selbiger Höhe Richtung Bad Vilbel fahrenden grauen Mitsubishi Spacestar. Um einer Kollision zu entgehen wich die 63-jährige Autofahrerin nach rechts aus, stieß dabei allerdings gegen eine Verkehrsinsel. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Mitsubishi sowie der Verkehrseinrichtung entstanden Gesamtschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Davon scheinbar unbeeindruckt fuhr der Audi weiter. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Butzbach: Alkoholisiert in Drive-In aufgefallen

Zu einem Einsatz der eher ungewöhnlichen Art wurde eine Butzbacher Polizeistreife am Mittwochmorgen in die Griedeler Straße gerufen. Kurz vor 7 Uhr war am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants ein Auto aufgefallen, dessen vermeintlicher Fahrer den Kopf nicht ansprechbar zu sein schien. Da man einen medizinischen Notfall nicht ausschließen konnte, verständigte man Rettungsdienst und Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Das Auto blieb stehen, der 27-jährige musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit zur Blutentnahme. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Polizei Butzbach bittet mögliche Zeugen, denen der gelbe Kleinwagen von VW zuvor fahrend im Stadtgebiet aufgefallen war, sich unter Tel. 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Tobias Kremp

Pressesprecher

