Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Fehlalarm durch angebranntes Essen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am 29.09.21, gegen 13:38 Uhr löste die Brandmeldeanlage im Kurhaus in Hinterzarten einen Alarm aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten konnte festgestellt werden, dass der Alarm durch angebranntes Essen in der Küche ausgelöst wurde. Nachdem die Räumlichkeiten durch die Feuerwehr freigegeben wurden, konnten sämtliche Personen wieder zurück in das Gebäude. Ob Sachschaden entstand, kann momentan noch nicht eingeschätzt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell