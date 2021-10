Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Autofahrer fährt Mauer herunter

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 29.09.21, gegen 18:30 Uhr verwechselte ein 69-jähriger Fahrzeuglenker das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr infolgedessen eine drei Meter hohe Mauer herunter. Glücklicherweise verletzte er sich hierbei nicht. Das Fahrzeug wurde durch die freiwillige Feuerwehr Lenzkirch gesichert und später durch den Eigentümer selbstständig geborgen. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden von mehreren Tausend Euro. An der Stützmauer entstand offensichtlich kein größerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell