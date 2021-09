Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisender in SWEG bestohlen/ Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am vergangenen Sonntag kam es in einer SWEG auf der Fahrt von Offenburg nach Gengenbach zu einem Diebstahl. Hierbei entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einem schlafenden Reisenden einen Rucksack. Darin befanden sich unter anderem ein hochwertiges Tablet, Markenkleidung sowie Bankkarte und Personalausweis. Der Tatzeitraum begrenzt sich auf den 12.09.2021 in der Zeit von 07:02 Uhr bis 07:09 Uhr. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

