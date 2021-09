Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Aufenthaltstitel sicher

Kehl (ots)

Gestern Mittag haben Beamte der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, einen falschen polnischen Aufenthaltstitel sichergestellt. In Verbindung mit seinem russischen Reisepass zeigte diesen ein russischer Staatsangehöriger den Beamten bei der Kontrolle an der Europabrücke in Kehl vor. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das falsche Dokument über das Internet gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur zuständigen Ausländerbehörde entlassen, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Zusätzlich erhält der 28-Jährige eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell