Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs RW) Kurzschluss in Trafostation

Oberndorf (ots)

In einer Trafostation bei einer Firma in der Neckarstraße hat es am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen einen Kurzschluss gegeben, wodurch ein Kabelbrand entstand. Die Feuerwehr Oberndorf rückte mit 45 Einsatzkräften und sieben Fahrzeuge an. Sie hatte nach kurzer Zeit die Lage unter Kontrolle, musste aber bis zum endgültigen Löschen noch abwarten, bis das Energieversorgungsunternehmen alle stromführenden Leitungen abgeschaltet hatte. Wie hoch der entstandene Schaden an der Trafostation ist, steht noch nicht fest

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell