Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Kellereinbruch

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein Kellerverschlag in einem Wohnblock Am Rotberg wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 09.11.2021, 16.00 Uhr und Samstag, 20.11.2021, 10.30 Uhr gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entwendeten zwei Bettgestelle in der Größe von 140cm x 200cm, einen dazugehörigen Lattenrost samt Matratze und ein Akkordeon im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0272131/2021 zu melden. (as)

