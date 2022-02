Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Falsche Polizeibeamte (03.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Betrügerin hat am Donnerstag gegen 12 Uhr versucht, eine Schwenningerin mit der Betrugsmache "Falsche Polizistin" um ihr Geld zu bringen. Eine Frau rief bei einer 91-Jährigen an und behauptete, dass in deren Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Als die rüstige Rentnerin sofort entgegnete, dass sie das hätte mitbekommen müssen, legte die Anruferin auf.

Immer wieder geraten meist ältere Personen in den Focus dreister Betrugsbanden, die sich am Telefon als Polizeibeamte, Ärzte, Richter oder Staatsanwälte ausgeben und mit dubiosen Behauptungen Geldforderungen an die Angerufenen stellen. Tipps und Tricks, sich gegen die Betrügereien zu wehren, geben die Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell