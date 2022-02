Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei schnappt Diebe in gestohlenem Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Ein 52-jähriger Betreiber eines Restaurants traute seinen Augen nicht, als er am frühen Mittwochmorgen (23.02.), gegen 4 Uhr, das Fehlen seines silbernen VW Fox bemerkte. Das Lieferfahrzeug stand in einem Hof in der Beethovenstraße und wurde durch zunächst unbekannte Täter entwendet. Der 52-Jährige alarmierte die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Polizeistation Alsfeld rund 15 Minuten später den gestohlenen Pkw im Alsfelder Stadtgebiet stoppen und mit Unterstützung einer weiteren Streife der Polizeistation Lauterbach drei Insassen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren aus Alsfeld und Kirtorf festnehmen.

Da beim 29-jährigen Fahrer der Verdacht des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist der Alsfelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Diebstahl eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Julissa Bär

